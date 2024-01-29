Территория Тульского кремля закроется для посещения с 30 января по 2 февраля

Экспозиционные залы Тульского военно-исторического музея и музея "Тульский кремль" в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля временно закроются для посещения, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства.
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