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Царьград

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В Будапеште появился ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией

В Будапеште появился ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией

Фон дер Ляйен стала “хозяйкой” оппозиционных сил в Венгрии, чем позабавила жителей страны.Венгры отличились, изобразив главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве “хозяйки” оппозиционных сил Венгрии.

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Комментарии
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Eduard
Урсула аыеристка Европы,её судить надо за убийства на Украине!
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16 час.
Eduard
Виктор Орбан один из толковых лидеров Европы!
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16 час.

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