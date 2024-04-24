В Будапеште появился ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией

Фон дер Ляйен стала “хозяйкой” оппозиционных сил в Венгрии, чем позабавила жителей страны.Венгры отличились, изобразив главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве “хозяйки” оппозиционных сил Венгрии.
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