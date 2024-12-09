Названа лучшая авиакомпания во всем мире в 2024 году

AirHelp: Brussels Airlines названа лучшей авиакомпанией мира в 2024 году Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines названа лучшим перевозчиком в мире в 2024 году, следует из данных рейтинга AirHelp, занимающейся защитой прав пассажиров.
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