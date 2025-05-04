Узбекские «друзья» устроили выволочку Лаврову за «колониальные замашки». Сколько еще Россия будет терпеть эти выходки?

Ау? Верховный!Хватит делать политику в белых перчатках!!!ТАК НЕ БЫВАЕТ И НЕ БУДЕТ НА ЗЕМЛЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.....

Александр _

То есть российский министр уже и спросить ничего не может? Денег дай, а дальше не суйся?