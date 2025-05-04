Узбекские «друзья» устроили выволочку Лаврову за «колониальные замашки». Сколько еще Россия будет терпеть эти выходки?

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Ау? Верховный!Хватит делать политику в белых перчатках!!!ТАК НЕ БЫВАЕТ И НЕ БУДЕТ НА ЗЕМЛЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.....
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1 час.
Мержик NL
Чурки остаются чурками.
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Александр _
То есть российский министр уже и спросить ничего не может? Денег дай, а дальше не суйся?
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