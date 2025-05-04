Узбекские «друзья» устроили выволочку Лаврову за «колониальные замашки». Сколько еще Россия будет терпеть эти выходки?

Интересная жизнь с Vera Star На днях во время официального визита в Самарканд министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к мемориалу павшим героям у Вечного огня.
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