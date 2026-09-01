Группировка "Север" уничтожила 60 станций Starlink в Харьковской области

С начала августа военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили около 60 станций связи Starlink ВСУ в Харьковской области, что значительно нарушило коммуникацию противника.
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