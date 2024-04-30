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Военные новости ★ спецоперация

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Выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москву пополнилась американской БРЭМ М88 Hercules

Выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москву пополнилась американской БРЭМ М88 Hercules

Очередной экземпляр трофейной иностранной военной бронетехники доставили на Поклонную гору в Москве, где в среду, 1 мая 2024 года, откроется выставка.

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