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Китай

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Континентальная часть Китая пообещала предоставить тайваньским соотечественникам больше возможностей для участия в китайской демократии

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая пообещала в среду содействовать участию тайваньских соотечественников в китайской демократии и совершенствовать политику и системы, способствующие повышению их благосостояния.

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