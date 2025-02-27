Континентальная часть Китая пообещала предоставить тайваньским соотечественникам больше возможностей для участия в китайской демократии

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая пообещала в среду содействовать участию тайваньских соотечественников в китайской демократии и совершенствовать политику и системы, способствующие повышению их благосостояния.
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