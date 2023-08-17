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Эндо пройдет медосмотр для «Ливерпуля» сегодня. За опорника «Штутгарта» заплатят 18 млн евро

Эндо пройдет медосмотр для «Ливерпуля» сегодня. За опорника «Штутгарта» заплатят 18 млн евро

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка по переходу капитана сборной Японии и «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 18 миллионов евро закрыта.

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