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Русская весна

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СБУ официально обвинила главаря РДК в работе на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ официально обвинила главаря РДК в работе на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ официально обвинила главаря РДК в работе на ФСБ. СБУ опубликовала скриншоты переписки и видео с признанием замкомандира «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Каплунова, который уже заявил, что оговорил себя под угрозами и давлением.

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