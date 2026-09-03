СБУ официально обвинила главаря РДК в работе на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ официально обвинила главаря РДК в работе на ФСБ. СБУ опубликовала скриншоты переписки и видео с признанием замкомандира «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Каплунова, который уже заявил, что оговорил себя под угрозами и давлением.