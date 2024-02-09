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Жители Поморья активно поддерживают проекты благоустройства

Жители Поморья активно поддерживают проекты благоустройства

Речь идет о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». По оценкам экспертов, он является одним из самых узнаваемых и поддерживаемых жителями не только нашего региона, но и всей страны.

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