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День поминовения усопших воинов 9 мая: традиции, что можно и нельзя делать

День поминовения усопших воинов 9 мая: традиции, что можно и нельзя делать

9 мая - особая дата. Это не только День Победы, но и день памяти погибших воинов. В этот день традиционно молятся за души тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, а также за тех, кто пережил войну, но ушёл из жизни после её завершения.

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