Россия готова обрушить на Украину не менее 800 ракет – спикер Воздушных сил ВСУ 

Запас высокоточных ракет разного типа в России составляет как минимум 800 единиц. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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