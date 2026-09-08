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Metro новости

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Лариса Долина отсудила более 114 млн рублей у обманувших её мошенников

Лариса Долина отсудила более 114 млн рублей у обманувших её мошенников

Как передает 8 сентября ТАСС, Лефортовский суд Москвы постановил взыскать 114 млн 120 тыс. рублей с курьеров, через которых певица Лариса Долина передала жуликам средства от продажи квартиры в Хамовниках.

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