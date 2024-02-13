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Во вторник в Петербурге будет солнечно и ветрено

Атмосферное давление будет выше нормы. Ясная погода без осадков ожидается в Петербурге 13 февраля. Об этом в своём Telegram-канале «Погода от шефа» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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