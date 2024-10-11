"Буду в лучшей форме": Родригес – о предстоящем поединке с Кудряшовым

Бразильский боец Фернандо Родригес заявил, что будет в своей лучшей физической и технической форме в предстоящем поединке с российским боксером Дмитрием Кудряшовым, который состоится в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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