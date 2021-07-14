Лукашенко прилетел к Путину – жаловаться на Запад и просить денег

Сергей КузнецовПолитикаЛукашенко прилетел к Путину – жаловаться на Запад и просить денег Александр Лукашенко сегодня утром неожиданно прибыл в Санкт-Петербург на встречу с президентом Владимиром Путиным.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYБацька у нас такой союзник, что никаких врагов не надо... Но!.. Пока наша западная граница находится в Бресте - надо давать ему денег, сколько попросит (в пределах приличного)... Путин не дурак и понимает, что лучше отдать 10 млрд денег, чтоб потратить 100 и более млрд в переносе и обустройстве нашей границы (и зоны новой ПВО) в Смоленской области... Простите ему эти малые прегрешения...Комментировать
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