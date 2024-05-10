Депутат Госдумы Свищев: WADA пытается отговорить атлетов от Игр дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы, передает ТАСС.
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