Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 12 сентября, день

Красноармейское направление к утру 12 сентября остаётся одним из самых горячих участков фронта. Бои идут у Лимана, Дробышево, Нового и Редкодуба.
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