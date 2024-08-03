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Жителей Камчатки приглашают на фестиваль авторской песни «Абордаж»

Жителей Камчатки приглашают на фестиваль авторской песни «Абордаж»

На Камчатке состоится XIII фестиваль авторской песни "Абордаж". Этот праздник будет проходить на фестивальной поляне на реке Микиже, расположенной на 22-м километре трассы Елизово – Термальный.

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