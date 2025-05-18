Богомаз: в Брянской области обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА

На местах падения дронов работают экстренные и оперативные службы региона.Ночью с 17 на 18 мая над территорией Брянской области были уничтожены три беспилотника, информирует губернатор региона Александр Богомаз.
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