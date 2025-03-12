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Муж Насти Ивлеевой едва не расплакался на камеру

Муж Насти Ивлеевой едва не расплакался на камеру

На днях Филипп Бегак, муж популярной телеведущей Насти Ивлеевой, нарушил молчание и рассказал о своем покойном отце, Алексее Бегаке, в специальном выпуске программы «Правила жизни», посвященном его дню рождения.

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