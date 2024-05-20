Постскриптум: первой участнице пирамиды Finiko дали реальный срок

Лилия Нуриева была одной из «звезд», привлекавших вкладчиков в крупнейшую финансовую аферу со времен МММ Елена Балаян Сетевой директор финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева ближайшие три года проведет в колонии общего режима за обман частных инвесторов.