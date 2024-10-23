Генсек ООН Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС

В аэропорту его встретил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в работе саммита глав государств БРИКС.
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