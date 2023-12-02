Бывший чиновник принял некачественную работу и лишил бюджет 24 000 000 рублей

В Коми возбудили дело против экс-чиновника, лишившего бюджет 24 млн рублей В Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара.
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