Главная петербургская крыша откроется 1 июня

В программе открытия: фрисби, настольный теннис и другие летние игры, маркет, вкуснейший стрит-фуд и вечерний концерт от новых актуальных героев инди-сцены Komplimenter, “Макодзеба”, “ПАПА”, VITYA и Synth Lover.
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