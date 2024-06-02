В двигателях новых Toyota и Lexus нашли опасный мусор

Появление в новых поколениях Toyota Tundra и Lexus LX более современного твин-турбированного мотора V6 вместо атмосферного V8, использовавшегося ранее, вызвало изрядный скептицизм со стороны фанатов этих автомобилей.
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