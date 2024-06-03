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Царьград

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Исполнителя убийства через дверной глазок задержали в Реутове

Исполнителя убийства через дверной глазок задержали в Реутове

Задержанный сообщил, что изощрённое убийство — просто случайность.Сотрудниками правоохранительных органов города Реутова был задержан местный житель, который подозревается в совершении жестокого убийства через дверной глазок.

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