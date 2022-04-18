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Суперкамбэк «Реала», потасовка в матче «Сочи» и «Локо», фигуристы на карантине перед встречей с Путиным, «Челси» в финале Кубка Англии и другие новости

Суперкамбэк «Реала», потасовка в матче «Сочи» и «Локо», фигуристы на карантине перед встречей с Путиным, «Челси» в финале Кубка Англии и другие новости

1. Очередной суперкамбэк выдал «Реал», отыгравшись с 0:2 в матче с «Севильей» – победу принес на 92-й минуте Карим Бензема, который установил личный рекорд результативности.

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