Суперкамбэк «Реала», потасовка в матче «Сочи» и «Локо», фигуристы на карантине перед встречей с Путиным, «Челси» в финале Кубка Англии и другие новости

1. Очередной суперкамбэк выдал «Реал», отыгравшись с 0:2 в матче с «Севильей» – победу принес на 92-й минуте Карим Бензема, который установил личный рекорд результативности.
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