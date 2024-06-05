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Строительство школы и больницы в Верхней Пышме идет по плану

Строительство школы и больницы в Верхней Пышме идет по плану

В Верхней Пышме продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. На днях исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов провел рабочее совещание на строительных площадках больницы и школ города.

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