Археологи наткнулись на древнюю гробницу с золотом и смертельной тайной внутри

Скрытые покои раскрывают роскошь забытых вождей и леденящие кровь ритуалы, определившие их судьбу. За тысячи лет до того, как Панама стала почти синонимом ее важнейшего канала, древние люди поселились в долине, образованной рекой Рио-Гранде.