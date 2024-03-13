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Археологи наткнулись на древнюю гробницу с золотом и смертельной тайной внутри

Скрытые покои раскрывают роскошь забытых вождей и леденящие кровь ритуалы, определившие их судьбу. За тысячи лет до того, как Панама стала почти синонимом ее важнейшего канала, древние люди поселились в долине, образованной рекой Рио-Гранде.

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