Русские штыки и генерал Мороз сокрушили турецкую армию

Наступление 155-го Кубинского пехотного полка на турецкие позиции у перевала Бардус. Художник Рихард Карл Зоммер Наступление 3-й армии и генерал Мороз Мышлаевский, имея данные об отходе отряда Истомина и появлении войск противника у Бардуса, разгадал план турок («Турецкий Наполеон» планировал выбить русских с Кавказа).