Лидеры ЕС призвали продолжить помощь Киеву через Европейский фонд мира

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Лидеры государств-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе договорились о продолжении военной помощи Украине через Европейский фонд мира, отмечается в итоговом документе, который был опубликован на сайте Евросовета.
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