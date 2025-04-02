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Царьград

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Путин создаёт новую службу для миграции и гражданства при МВД России

Путин создаёт новую службу для миграции и гражданства при МВД России

Президент России Владимир Путин поручил создать в МВД РФ служебную структуру для решения вопросов гражданства и регистрации иностранных граждан.

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Комментарии
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Александр Поляничко
Никакое ведомство не поможет если нет политической воли сократить завоз мигрантов. Это просто отвлечение граждан от решения проблемы, а чиновников у нас хватает.
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