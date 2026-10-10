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«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ». Прямая трансляция: смотреть онлайн

В субботу, 10 октября, в Хабаровске состоится матч 13-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ».В субботу, 10 октября, в Хабаровске состоится матч 13-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ».

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