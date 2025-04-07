51-летняя топ-модель показала фото в бикини

Американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 999 тысяч подписчиков.