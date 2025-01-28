Кургинян: Трамп ведет к власти силы, с которыми русские не договорятся

Россия надеется, что Дональд Трамп возродит консервитивную Америку с которой можно будет договориться, но президент США ведет к власти очень чуждых нам технократов, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 января в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».