Япония впервые проведет ракетные учения на Хоккайдо для сдерживания Китая

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На Хоккайдо пройдут первые ракетные учения сухопутных сил самообороны Японии с использованием ракет "тип 88".

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