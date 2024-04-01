"Я сама уже из третьего поколения русских, проживающих в Узбекистане (давно хотим уехать, но пока не в состоянии).
Письмо русской девушки из Узбекистана
Комментарии
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СК
Сергей Кашапов
Напиши письмо Путину,я думаю отзовутся и помогут.
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1 час.
Владимир Елкин
Русские, уезжайте из Средней Азии в Россию! Здесь для вас найдется и место и работа! И не стесняйтесь называть конкретные имена чиновников и прочих деятелей, противящихся получению вашими семьями российского гражданства!
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1 час.
Эдуард Николаев
это письмо надо направить во все газеты, телеграмм каналы, телевидение и радиовещание, интернет каналы , правительству и президенту , да кто этого допустит из жидов????
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1 час.
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