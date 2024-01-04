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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», набрав очки в 3-й игре подряд. У него 8+16 в 36 встречах

Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», набрав очки в 3-й игре подряд. У него 8+16 в 36 встречах

Капитан «Вашингтона» набрал очки (2+2) в 3-й игре чемпионата НХЛ подряд. Всего в 36 матчах сезона на его счету 24 (8+16) балла.

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