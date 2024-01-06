Делом облитого кипятком гостя вечеринки заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин заинтересовался делом россиянки, которая облила гостя кипятком Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом облитого кипятком гостя вечеринки в Челябинске, который пострадал от действий хозяйки квартиры.
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