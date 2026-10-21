Дмитрий Дибров стал гостем шоу «Фобия», где поделился своими страхами. В беседе с Сергеем Насибяном телеведущий признался, что боится не успеть выполнить жизненное предназначение, вспомнив недавно ушедших коллег и друга Теда Тернера.