Военное обозрение

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Американская пресса утверждает, что ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ

Американская пресса утверждает, что ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ

Российское командование приняло решение о нанесении более частых и сильных ракетных ударов по объектам на территории Украины, а также об атаках на центры принятия решений в Киеве.

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