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Ученый Бабак предупредил курильщиков о проблемах с костями

Ученый Бабак предупредил курильщиков о проблемах с костями

Pixabay Курение может привести к проблемам с легкими, что ускорит процесс старения костей. Об этом заявил доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак во время беседы с Ura.

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