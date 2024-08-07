Крайон. Почувствуй этот мир! Слушай свое сердце.

Юрий Ильинов

Всем хорошего портала 🙏🔥☀️ "Лев" (мужское СОЛНЕЧНОЕ проявление), когда ПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ, УЗНАЛИ и полностью ИНТЕГРИровали ВНУТРЕНнюю львицу. БЕЗ этого незаменимого отрывка то, что вы найдёте, НИКОГДА не будет НАСТОЯЩЕЙ СУЩНОстью, (см. Потому что после НОЧИ ВСЕГДА ВЗХОДИТ СОЛНЦЕ ( женское проявление ЛУНЫ) Может ребенок не РОЖДАЕТСЯ, не РОЖДАЕТСЯ, (см. СОЛНЦЕ), ТОЛЬКО после того, как находился в (смотрите НОЧЬ) Портал (что он представляет: СИЛА, КОРОЛЕВСТВО, ИЗОБИЛИЕ, МУЖЕСТВО), дорогой друг ЭТО ТЫ🙏❤️