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  • Antanas
    Мы живем в МИРЕ прекрасного.👍👍👍👍👍.Крайон. Почувству...
  • Юрий Ильинов
    Всем хорошего портала 🙏🔥☀️ "Лев" (мужское СОЛНЕЧНОЕ проявление), когда ПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ, УЗНАЛИ и полностью ИНТЕГРИро...Крайон. Почувству...
  • Юрий Ильинов
    Brilliant art Блестящее искусствоКрайон. Почувству...

Крайон. Почувствуй этот мир! Слушай свое сердце.

Крайон. Почувствуй этот мир! Слушай свое сердце.

Крайон. Почувствуй этот мир! Слушай свое сердце.                                          Изумрудная скрижаль 13: Ключ к Жизни и Смерти.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Brilliant art Блестящее искусство
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21 час.
Юрий Ильинов
Всем хорошего портала 🙏🔥☀️ &quot;Лев&quot; (мужское СОЛНЕЧНОЕ проявление), когда ПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ, УЗНАЛИ и полностью ИНТЕГРИровали ВНУТРЕНнюю львицу. БЕЗ этого незаменимого отрывка то, что вы найдёте, НИКОГДА не будет НАСТОЯЩЕЙ СУЩНОстью, (см. Потому что после НОЧИ ВСЕГДА ВЗХОДИТ СОЛНЦЕ ( женское проявление ЛУНЫ) Может ребенок не РОЖДАЕТСЯ, не РОЖДАЕТСЯ, (см. СОЛНЦЕ), ТОЛЬКО после того, как находился в (смотрите НОЧЬ) Портал (что он представляет: СИЛА, КОРОЛЕВСТВО, ИЗОБИЛИЕ, МУЖЕСТВО), дорогой друг ЭТО ТЫ🙏❤️
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21 час.
A
Antanas
Мы живем в МИРЕ прекрасного.👍👍👍👍👍.
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16 час.

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