Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Поступила информация о минировании торгового центра, в данный момент будет происходить эвакуация, магазины в Донецк Сити не работают Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Поступила информация о минировании торгового центра, в данный момент будет происходить эвакуация, магазины в Донецк Сити не работают Донецкая группа новостей.
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