Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что вылетает в Германию, чтобы уговорить местных политиков передать Украине танки Leopard.
Премьер Польши будет лично уговаривать германских политиков передать танки Украине
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СК
Сергей Кочегаров
Поехал торговаться: вы хохлам танки, а мы вам часть затребованной репарации спишем.
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1 г.
Леонтий Букштейн
Przeklęci Polacy всё никак не успокоятся, житья им не дает Россия, в одном месте их видавшая. И тужатся, тужатся, стараясь выбиться в великие нации. Но! Не получилось раньше, не получится и сейчас. Хотя свои грязные лапы поднимают даже на Германию, за счет которой живут и получают 200 миллиардов евро ежегодно. Твари неблагодарные. И по отношению к России - такие же. Тов. Сталин им прирезал сладкие куски Германии после войны, хотя они ни черта для Победы не сделали ( фильм "Четыре танкиста и собака" не в счет), а они что? Твари неблагодарные.
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1 г.
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