Премьер Польши будет лично уговаривать германских политиков передать танки Украине

Леонтий Букштейн

Przeklęci Polacy всё никак не успокоятся, житья им не дает Россия, в одном месте их видавшая. И тужатся, тужатся, стараясь выбиться в великие нации. Но! Не получилось раньше, не получится и сейчас. Хотя свои грязные лапы поднимают даже на Германию, за счет которой живут и получают 200 миллиардов евро ежегодно. Твари неблагодарные. И по отношению к России - такие же. Тов. Сталин им прирезал сладкие куски Германии после войны, хотя они ни черта для Победы не сделали ( фильм "Четыре танкиста и собака" не в счет), а они что? Твари неблагодарные.