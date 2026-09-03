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Льюис Хэмилтон прибыл в паддок Монцы на своей новой Ferrari F40

AutosportСемикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон эффектно прибыл в паддок Монцы перед домашним для Ferrari Гран При Италии, повторив фотографию, сделанную в день его первого официального появления в качестве пилота Скудерии.

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