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Россияне засыпали вопросами – более миллиона уже задали: разговор с президентом Путиным в прямой линии

Россияне засыпали вопросами – более миллиона уже задали: разговор с президентом Путиным в прямой линии

Россияне засыпали вопросами – более миллиона уже задали: разговор с президентом Путиным в прямой линии Ольга БезродняяУже скоро состоится прямая линия с Владимиром Путиным, и граждане активно участвуют в этом процессе: они уже передали более 1 миллиона вопросов по телефону, SMS, через сайты и социальные сети.

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