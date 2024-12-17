Россияне засыпали вопросами – более миллиона уже задали: разговор с президентом Путиным в прямой линии Ольга БезродняяУже скоро состоится прямая линия с Владимиром Путиным, и граждане активно участвуют в этом процессе: они уже передали более 1 миллиона вопросов по телефону, SMS, через сайты и социальные сети.