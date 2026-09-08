Что не так с конфликтом Хэмилтона и Леклера в Ferrari?

autosport.comКогда на кону чемпионский титул, война между напарниками вполне объяснима. Но что не поделили гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, которые имеют лишь математические шансы на чемпионство в сезоне-2026? Известный итальянский журналист Формулы 1 Роберто Чинчерро попытался разобраться в причинах этого странного конфликта.
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