Что не так с конфликтом Хэмилтона и Леклера в Ferrari?

autosport.comКогда на кону чемпионский титул, война между напарниками вполне объяснима. Но что не поделили гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, которые имеют лишь математические шансы на чемпионство в сезоне-2026? Известный итальянский журналист Формулы 1 Роберто Чинчерро попытался разобраться в причинах этого странного конфликта.