Вильфанд назвал регионы с аномально теплым январем

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил прогноз погоды на январь. По его словам, на значительной части страны температурный фон будет соответствовать средним многолетним показателям, однако в отдельных регионах ожидаются отклонения как в сторону похолодания, так и в сторону потепления.